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Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 14 травня 2023 року, 13:00.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря познущалася з оборони харківського Металіста, здобувши розгромну перемогу.

Підопічні Патріка ван Леувена відправили у ворота суперника п'ять забитих м'ячів, чого виявилося більш ніж достатньо для того, щоб набрати до свого активу три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Металіст — Зоря в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Металіст — Зоря 0:5

Голи: Мизюк, 1 (авт.), Герреро, 10, Шахов, 21, Імереков, 27, Бражко, 85 (пен.)

На 33-й хвилині Сергій Булеца (Зоря) не забив пенальті (промах).



Металіст: Єрмолов — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Коррал — Чідомере (Ніколишин, 33), Панасенко (Багачанський, 46), Демченко — Наумець (Синчук, 87), Прядун, Картушов (Рязанцев, 46).



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух (Снурніцин, 46) — Бражко, Шахов — Русин (Погорілий, 46), Булеца (Мишньов, 66), Антюх (Хахльов, 66) — Герреро (Полегенько, 77).



Попередження: Прядун, Мизюк, Ніколишин, Рязанцев — Снурніцин



На 32-й хвилині був вилучений Єгор Демченко (Металіст) (грубе порушення).