Україна

Кривбас вирвав перемогу над Рухом завдяки пенальті наприкінці матчу

Все йшло до нульової нічиєї, проте на 89-й хвилині команда Юрія Вернидуба змогла забити єдиний переможний гол.

Кривбас - Рух

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас приймав на своєму полі львівський Рух. Здавалося, що поєдинок завершиться у нульову нічию, проте на 89-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба отримали можливість вирвати три очки завдяки призначеному пенальті. Своєю можливістю криворіжці успішно скористалися, оскільки Ріфет Капіч успішно реалізував пенальті та приніс перемогу Кривбасу. Кривбас - Рух 1:0

Гол: Ріфет Капіч 90 (пен.) Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецков, Клим Приходько (В'ячеслав Рябов 90+1), Андрій Понєдєльнік, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Данило Безкоровайний, Максим Луньов (Даніель Соса 46), Роман Дебелко, Іван Дібанго, Максим Задерака Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Довгий 53), Вів Соломон-Отабор (Ілля Квасниця 65), Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга (Ярослав Карабін 88), Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман Попередження: Данило Безкоровайний 28 — Роман Дідик 30