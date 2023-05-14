Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 14 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги Кривбас вирвав перемогу над Рухом завдяки пенальті наприкінці матчу.

На 89-й хвилині Ріфет Капіч успішно реалізував удар з "позначки" та приніс своїй команді три пункти в актив.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Рух в 26 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Кривбас - Рух 1:0

Гол: Ріфет Капіч 90 (пен.)

Кривбас: Андрій Кліщук, Тимур Стецков, Клим Приходько (В'ячеслав Рябов 90+1), Андрій Понєдєльнік, Ріфет Капич, Дмитро Хомченовський, Данило Безкоровайний, Максим Луньов (Даніель Соса 46), Роман Дебелко, Іван Дібанго, Максим Задерака

Рух: Юрій Паньків, Юрій Климчук, Остап Притула (Олексій Довгий 53), Вів Соломон-Отабор (Ілля Квасниця 65), Денис Підгурський, Фабрісіо Альваренга (Ярослав Карабін 88), Роман Дідик, Таллес Бренер, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Віталій Роман

Попередження: Данило Безкоровайний 28 — Роман Дідик 30