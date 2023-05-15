Україна

Довбик приніс Дніпру-1 мінімальну перемогу над Минаєм

Команда Олександра Кучера зробила все від себе залежне, аби не збільшити відставання від донецького Шахтаря.

Минай — Дніпро-1, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Минай — Дніпро-1 0:1

Гол: Довбик, 79



Минай: Бандура — Нємчанінов, Ю. Кравчук, Чуєв (Гечев, 82) — Гончар (Дмитрук, 71), Петько (Шишка, 82), Вітенчук (Коломоєць, 87), Булеза — Рогозинський (Байдал, 87), Твердохліб — Вишневський.



Дніпро-1: Рибак — Є. Пасіч (Матарріта, 81), Сарапій, Сваток, Адамюк — Бабенко — Танчик (Підлепенець, 63, Хайнер, 72), Піхальонок (Когут, 81), Бланко (Рубчинський, 63), Пеглоу — Довбик.



Попередження: Петько, Гончар — Бланко, Рибак.