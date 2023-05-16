Україна

Новачок УПЛ розпочав співпрацю з колишнім генеральним директором телеканалів Футбол 1/2/3.

Полісся на своєму офіційному сайті оголосило про призначення колишнього генерального директора телеканалів Футбол 1/2/3 Олександра Денисова на посаду директора з маркетингу, медіа та спонсорства.

Житомирський клуб повідомляє, що Денисов "очолюватиме напрямки роботи щодо створення маркетингової стратегії клубу, представлятиме інтереси клубу на загальних зборах УПЛ та відповідатиме за міжнародні зв‘язки, відповідатиме за питання дистрибуції телевізійних прав клубу та за створення ефективної медійної екосистеми клубу, працюватиме над залученням спонсорів і формуванням комерційної стратегії для збільшення доходів клубу, відповідатиме за взаємодію клубу з іншими медіа-партнерами та інтегруватиме програми клубного розвитку УЄФА".

"Я вважаю, що житомирське Полісся має всі шанси в найближчі роки стати одним із лідерів українського футболу. Я бачу, яких вершин хоче досягати клуб разом з президентом і впевнений, що мій досвід допоможе втілити амбітні плани клубу в життя", — цитує слова Денисова офіційний сайт Полісся.

Нагадаємо, раніше Полісся гарантувало собі першу у своїй історії участь в українській Прем'єр-лізі за підсумками нинішнього сезону Першої ліги,