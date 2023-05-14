Україна: Перша ліга

Житомирський клуб гарантував собі місце у вищому дивізіоні України наступного сезону слідом за Оболонню.

Полісся гарантувало собі вихід до української Прем'єр-ліги за два тури до кінця Першої ліги.

Сьогодні, 14 травня, житомирський клуб здолав Кремінь із рахунком 5:0. Полісся відірвалося від третього місця на дев'ять очок за два тури до кінця сезону.

Зазначимо, що для Полісся це дебютне потрапляння до елітного дивізіону країни. Житомирський клуб повернувся на професійний рівень у 2017 році, після того, як у 2005 команду було розформовано.

Раніше повідомлялося, що також в УПЛ виступатиме Оболонь.