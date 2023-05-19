Україна

Чемпіонат виходить на фінішну пряму.

До закінчення АПЛ та Бундесліги залишилося два тури, а ось в Україні кожній із команд залишилося грати по чотири матчі. Втиснуті вони будуть у найжорстокіші рамки: найближчі 17 днів включатимуть чотири тури. І вже перший із таких днів таїть безліч інтриг.

ШАХТАР – ВЕРЕС

17:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

По-перше, зверну вашу увагу на місце проведення гри. Шахтар та Верес давно обмінялися колами, тож “домашній” матч Верес грав на Арені Львів, а “виїзний” сьогодні зіграє у Рівному.

Це, до речі, спровокувало скандал ще до стартового свистка. На домашню гру проти історичного гранда Верес... продавав квитки! Звичайно ж, це заборонено у воєнний час, але клуб робив це під виглядом квитків на участь у флешмобі на підтримку ЗСУ. Добре, що зрештою це Вересу заборонили.

Шахтар грає важко, навіть над аутсайдерами перемоги вириває завдяки вдалим епізодам (десь блискуче виручить Трубін, десь чудово підключиться Бондаренко), але сама гра не вселяє впевненості у перемозі над будь-яким суперником. Тим більше, над суперником, який у минулому турі здобув домашню перемогу – і ключове слово “домашню”, а не “перемогу”.

Верес нікуди не їздив – він взагалі з 4 травня сидить у Рівному – і міг готуватися до топ-суперника. Донеччани ж, у свою чергу, вже другий тиждень у нескінченному турне: Олександрія, Петрове, Рівне – а протягом наступного тижня будуть Запоріжжя та Львів. Плюс до цього через перебір карток не зможе зіграти Бондаренко, який цього року виріс у лідера Шахтаря.

Верес, звичайно ж, має свої проблеми. Традиційний інсайд прямо з серіалу “Футболіст”: у Кльоца перелом однієї з бокових кісток ноги, він грає з фіксацією і через сильний біль. Це, звичайно, показник того, наскільки важливим для Вереса є будь-який напівшанс для покращення резальтату – але також це демонстрація очевидних, нових проблем з плеймейкером. Гаразд, рівняни в будь-якому випадку оборонятимуться, і за такою грою Кльоц не настільки потрібен в оптимальних кондиціях.

А ще Шахтарю потрібно за будь-яку ціну намагатися уникнути попереджень у деяких гравців. Михайліченко, Конопля, Ракицький, Келсі (пані, він колись встиг) мають у пасиві по три жовті картки, і четверта для них означатиме бан на виїзнмй матч із Зорею. Писати, наскільки важливо і складно буде здобути з командою ван Леувена результат, вже, мабуть, зайве.

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Джурасек, Судаков, Криськів — Келсі

Верес: Когут — Гагун, Вовченко, Курко, Балан — Кучеров, Кльоц — Пасіч, Лебеденко, Блізніченко — Гайдучик

прогноз 1:0

ДНІПРО-1 – КОЛОС

14:00, "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Команда Кучера має перемагати Колос, якщо взагалі планує претендувати на місце у топ-2. Зоря просто не втрачає, а Шахтар і так попереду на кілька очок.

При цьому ковалівська команда – один із найскладніших суперників для Дніпра-1 у всій лізі. Досить сказати, що дніпряни двічі програвали Колосу з великим рахунком! Перший матч на рівні УПЛ Дніпро-1 виграв, але після цього були 0:4, 1:4 і домашні 0:2. Після них і виїзна нічия була за щастя.

Але у нас із вами не 2019-й та не 2020-й, а 2023-й рік – і не початок, а кінцівка чемпіонату. Прямо зараз Колос може відчувати серйозні проблеми з мотивацією: до п'ятого місця вже 9 очок, а до зони перехідних матчів всього сім, але навіть якщо програти всі матчі, клуб з 99-відсотковою ймовірністю нижче дванадцятого місця не опуститься. Про мотивацію Дніпра-1 вже сказано вище.

З тактичного погляду говорити просто нічого: абсолютно очевидно, що Колос оборонятиметься всією командою, а Дніпро-1 – атакуватиме. Дуже багато, як завжди, залежить від зв'язки Піхальонок – Довбик, але востаннє вона спрацювала зовсім недавно: минулого туру.

Дніпро-1: Рибак — Матарріта, Сарапій, Сваток, Адамюк — Бабенко — Хайнер, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик

Колос: Волинець — Кравченко, Чоботенко, Новак, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Болбат — Лисенко

прогноз 2:1

ВОРСКЛА – КРИВБАС

15:00. "ВОРСКЛА", ПОЛТАВА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якби ці ж команди грали раніше, ми мали б шанси побачити гостросюжетний трилер з боротьбою до останніх секунд. Наразі обидві команди вже просто дограють сезон: далеко і “стики”, і п'яте місце. Так, Кривбас “всього” в семи пунктах від Олександрії, але коли на фініші, окрім Полтави та двох харківських команд, ще й виїзд до Дніпра-1, все більш-менш ясно.

У Кривбаса дискваліфікований Безкоровайний, і це робить фаворитом його суперника: захисників у команди Вернидуба зараз дуже серйозний недобір. Крім того, Віктор Скрипник зобов'язаний зараз робити все, щоб хоча б намагатися мотивувати своїх гравців: у клубі дуже незадоволені результатами Ворскли, і кожна нова невдача зменшує шанси на продовження роботи тренера після кінця сезону.

Ворскла: Ісенко — Бацула, Кравець, Скляр, Пердута — Павлюк, Челядін — Кане, Нестеренко, Сефері — Степанюк

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Тимур Стецьков, Опанасенко, Дібанго — Капіч, Приходько — Задерака, Хомченовський, Луньов — Дебелко