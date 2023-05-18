Україна

Невдовзі Сергій Станіславович очолить "синьо-жовтих".

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що тренер Аль-Айна Сергій Ребров погодився очолити збірну України.

За інформацією джерела, Ребров підписав контракт з національною командою. Про термін угоди не повідомляється. Раніше були чутки, що Сергій Станіславович поставить підпис під трирічним контрактом.

Зазначається, що скоро про призначення Сергія Реброва повідомлять офіційно.

Свій найближчий матч збірна України проведе проти Німеччини (12 червня). Це товариська гра, яка пройде перед відбірковими матчами чемпіонату Європи проти Північної Македонії та Мальтою.

Раніше ми писали, що Ребров може поєднувати роботу в Аль-Айні та збірній України.