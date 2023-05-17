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Чутки навколо майбутнього українського тренера досі не вщухають.

Олімпіакос більше не розглядає кандидатуру головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва на посаду нового наставника клубу. Про це повідомляє Sport24.

За інформацією джерела, на руках українського фахівця є дві пропозиції. Перша від Аль-Айну про продовження контракту та друга – угода на три роки від збірної України.

Зазначається, що вибір українця поки що невідомий, але не виключено, що Ребров може спробувати поєднувати посади у клубі та збірній.

Свій найближчий матч збірна України проведе проти Німеччини (12 червня). Це товариська гра, яка пройде перед відбірковими матчами чемпіонату Європи проти Північної Македонії та Мальтою.