Чутки навколо майбутнього українського тренера досі не вщухають.
Сергій Ребров, ФК Аль-Айн
17 травня 2023, 20:35
Олімпіакос більше не розглядає кандидатуру головного тренера Аль-Айна Сергія Реброва на посаду нового наставника клубу. Про це повідомляє Sport24.
За інформацією джерела, на руках українського фахівця є дві пропозиції. Перша від Аль-Айну про продовження контракту та друга – угода на три роки від збірної України.
Зазначається, що вибір українця поки що невідомий, але не виключено, що Ребров може спробувати поєднувати посади у клубі та збірній.
Свій найближчий матч збірна України проведе проти Німеччини (12 червня). Це товариська гра, яка пройде перед відбірковими матчами чемпіонату Європи проти Північної Македонії та Мальтою.