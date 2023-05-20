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  • Україна

    20 травня 2023, 07:30

    Обов'язкова програма Зорі перед Шахтарем та Чорноморець без Салюка: анонс дня УПЛ

    Чи обійдуться луганці без втрат, у всіх сенсах цього слова?

    В Олега Білика сьогодні надважкий матч - але, з іншого боку, і чудова можливість проявити себе / ФК ІНГУЛЕЦЬ
    В Олега Білика сьогодні надважкий матч - але, з іншого боку, і чудова можливість проявити себе / ФК ІНГУЛЕЦЬ 20 травня 2023, 07:30

    27-й тур підходить до екватора, і сьогодні зіграють одразу три команди з першої п'ятірки. Матчу Олександрія – Динамо ми підготували окремий анонс.

    ЗОРЯ – ІНГУЛЕЦЬ

    14:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

    2:1, 1:0, 3:1, 1:0, 3:0, 5:0. Проти Зорі взагалі є сенс виходити у чемпіонаті України? Команда ван Леувена просто розриває суперників, при цьому знаходить можливості відкрити в собі нові та нові ресурси. Чудово заграв Русин? На додаток до нього ідеально влучили з Герреро. Декілька талановитих молодих гравців чудово показали себе в першій частині сезону? До другої в основу додався Сапутін, який став одним із найнадійніших воротарів ліги. Команда натхненно грала в атаці? Тренер дуже переживав через пропущені, був дуже радий першому “сухареві” – і тепер, як бачимо, в Зорі один пропущений у п'яти матчах.

    На тлі такого навіть весь тренерський досвід Ковальця, який дозволив йому на виїзді обіграти Динамо, виглядає таким собі аргументом Інгульця. Безумовно, Сергій Іванович поставив хорошу оборону, домігся того, щоб вона половину з останніх шести матчів зіграла на нуль (правда, всього один з них виграла) – але настав час звикати до того, що атака Зорі цього сезону просто сильніша за динамівську. А, наприклад, Дніпро-1 із Шахтарем забили Інгульцю по два навіть на виїзді.

    Крім “сьогодні”, є один компонент, який стосується “завтра” Зорі. Наступний матч луганчани грають удома з Шахтарем, у ньому буде критично важливим оптимальний склад – а у разі будь-якої картки сьогодні наступний тур пропускають Герреро, Русин, Антюх, Батагов та Вантух. Це все виключно важливі гравці – так що команді ван Леувена потрібно прагнути поєднати досягнення результату з акуратною грою.

    В Інгульця “просто” дискваліфікований основний воротар Паламарчук, але це якраз не велика проблема. Олег Білик так добре грав за Олександрію, що взагалі дивно, чому після переходу в Інгулець він сів на лаву запасних.

    ЗоряСапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро

    Інгулець: Білик — Сидоренко, Павлов, Кучеренко, Смоляков — Головкін, Коробенко, Запорожець, Осипенко — Козиренко — Сітало

    footballпрогноз 2:0

    ЧОРНОМОРЕЦЬ – МИНАЙ

    13:00, "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

    Чорноморцю потрібно зробити останній крок у боротьбі за виживання. Весь 2023-й рік команда грає нітрохи не гірше за претендентів на єврокубки, але оскільки 2022-й вона закінчила на передостанньому місці, це таке перетворення хіба що береже нерви Григорчуку і всім, хто причетний до футбольної Одеси.

    Знову ж таки: за всієї поваги до Шарана та його роботи, Чорноморець виглядає сильніше просто незрівнянно – насамперед завдяки більш класним гравцям. Але є одна річ, яка дає Минаю шанс. Володимир Салюк, який цього сезону розкрився як дуже перспективний та класний захисник, пропускає цей матч через перебір карток. Номінальна заміна йому є, і навіть не одна (у попередньому турі на лавці сиділи два Максими, Білий та Войцеховський), але це в будь-якому разі втрата якості, та команда-стерв'ятник Шарана може цим скористатися.

    Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян, Алефіренко

    МинайБандура — Нємчанінов, Ю. Кравчук, Чуєв — Гончар, Петько, Вітенчук, Булеза — Рогозинський, Твердохліб — Вишневський

    footballпрогноз 2:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Команди

    Зоря Інгулець Минай Чорноморець

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