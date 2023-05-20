football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Рейтинг букмекерів
  • Рейтинг казино
  • Євро-2024
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Чемпіонат світу
  • Фан-сектор

  • Україна

    20 травня 2023, 08:30

    Олександрія — Динамо. Напередодні

    Рамірес вперше вийде в основі?

    Рамірес та Сирота / ФК ДИНАМО
    Рамірес та Сирота / ФК ДИНАМО 20 травня 2023, 08:30

    У матчі 27-го туру Олександрія прийме Динамо.

    ОЛЕКСАНДРІЯ – ДИНАМО

    СУБОТА, 15:00. "НІКА", ОЛЕКСАНДРІЯ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    Навіть якщо Динамо планувало догравати сезон, у якому вже на 99,99% гарантувало собі четверте місце, серйозно, без ротації, сама доля їх схилила до експериментів.

    Владислав Ванат отримав дискваліфікацію за низький інтелект. Не розумію, чому це називають дискваліфікацією за сексизм: форвард сказав в інтерв'ю, що не бачив жінок-арбітрів на матчах топ-чемпіонатів, без будь-якого емоційного контексту. Що ж, тим гірше, якщо молоді українські футболісти настільки не стежать за топ-лігами, що не знають про практику, що давно стала нормою.

    Але так чи інакше, а без Ванату Динамо доведеться дуже складно. У попередніх матчах він був найкращим – а в сезоні загалом показав найбільший прогрес, єдиний зробивши ривок із просто юніора у лідера Динамо. Цього року до уміння відкриватись та реалізовувати Владислав додав ще й ігровий інтелект (не плутати з побутовим) – передачі на Буяльського він віддавав дуже класні.

    Після від'їзду Бєсєдіна у Динамо залишилося три форварди – і якщо Супряга зіграв цього сезону 0 хвилин і навіть на лаву всього один раз потрапив, то Ерік Рамірес ще не в категорії остаточно відпрацьованого матеріалу. Цього сезону у венесуельця лише один гол, Львову – але й це більше, ніж кількість його виходів у стартовому складі! Усі тринадцять матчів Еріка – виходи на заміни, і один шанс він хоча б просто по-людськи заслужив.

    Звісно, важливою новиною для всіх причетних до Динамо стало повернення до спільної групи Шапаренка. Але, враховуючи, що сезон для киян де-факто завершено, а "десятка" тільки-но відновилася, чотири матчі, що залишилися, до фінішу сезону можна вважати не більше, ніж тренуваннями з підвищеною відповідальністю. Сьогодні можна чекати його вихід на заміну, але навряд чи щось більше.

    Олександрія... Можна було б наголосити на тому, що у разі перемоги Ротаня сьогодні відставання його команди від Динамо скорочується всього до п'яти очок, але коли на фініші в олександрійців виїзд до Вереса і матч із Зорею, інтрига не дуже проглядається. Скоріше потрібно добивати інтригу у боротьбі за п'яте місце, тому що у всіх конкурентів календар простіший. І в цьому контексті нічия видається стратегічним кроком, вигідним для обох команд.

    Ванат – не єдина дискваліфікація цього матчу. Але інші втрати одна одну, здається, врівноважують. В Олександрії не зможе зіграти Мірошніченко, у Динамо Дубінчак, а в тому ж матчі першого кола вони сходилися на одному фланзі віч-на-віч.

    Історія протистояння

    У Динамо класна статистика ігор з Олександрією. Це не перебільшення: далеко не з кожним аутсайдером кияни мають такий приємний відсоток перемог. У 30 попередніх матчах Динамо здобуло 23 перемоги, п'ять нічиїх – і лише двічі програло. Причому одна з цих поразок була кубковою: у 2016-му Динамо Реброва, яке впевнено йшло до чемпіонства, напівдублем програло команді Шарана на своєму полі. Тоді ще видалився Сергій Рибалка, який тепер виступає вже за Олександрію.

    Орієнтовні склади

    Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Михайленко, Ковалець — Мустафаєв, Кожушко, Кулаков

    Динамо: Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Рамірес

    footballпрогноз 0:0

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Владислав Ванат

    Команди

    Динамо Київ Олександрія

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Формат турніру Ліги чемпіонів - The Athletic

    Чтиво

    19 мая 2023Як працює новий формат Ліги чемпіонів: тонкощі нового формату єврокубкового турніру
    Тренування / ФК ШАХТАР

    Віталій Пасічний

    19 мая 2023Скандал за участю Вереса та Довбик проти броні Колоса: анонс дня УПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    16 мая 2023Боруссія перемагає з Гладбахом, Уніон фактично гарантує собі Лігу чемпіонів та інші підсумки 32-го туру Бундесліги

    Premier League

    Микита Євтушенко

    16 мая 2023Де Дзербі поховав надії Арсеналу, Челсі "коронує" Ман Сіті (?), Забарний лишається в еліті, а Саутгемптон — ні: підсумки 36-го туру АПЛ
    Getty Images

    Англія

    15 мая 2023Символічна збірна АПЛ за 30 років
    Деніс Закарія, Тодд Боелі та П'єр-Емерік Обамеянг, GETTY IMAGES

    Чтиво

    12 мая 2023Челсі та Ноттінгем Форест: майже 700 мільйонів на трансфери. Підсумки божевільних витрат
    Getty Images

    Чтиво

    09 мая 2023ТОП-20 бомбардирів в історії АПЛ
    Реал - Манчестер Сіті - Getty Images

    Роман Котляр

    09 мая 2023Галактичний Сіті vs величний Реал та cпекотне міланське дербі: головні інтриги півфіналів Ліги чемпіонів
    Сум Артема Довбика виявився недовгим / ФК Дніпро-1

    Віталій Пасічний

    09 мая 2023Чемпіонський темп Зорі, осічка Шахтаря та воротарська наступність у Чорноморці: підсумки 25-го туру УПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    08 мая 2023Важка перемога Баварії у Бремені, розкішний погром Вольфсбурга Дортмундом та інші підсумки 31-го туру Бундесліги

    Важливий матч для команди Вірта / ФК ВЕРЕС

    Віталій Пасічний

    08 мая 2023Історичний матч Зорі, Козловський vs Поворознюк та Русин проти Русина: анонс дня УПЛ
    Старань Ісенка проти Динамо виявилося замало / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    05 мая 2023Відскок Динамо у Полтаві, скандальна перемога Шахтаря та Чорноморець проти Чорноморця: підсумки 24-го туру УПЛ
    Фото: Getty Images

    Чтиво

    04 мая 202330 років — 30 фактів: що ми знаємо про англійську Прем'єр-лігу з моменту створення
    колаж The Athletic

    Чтиво

    04 мая 2023"Він продався дияволу": Мессі, 2030 рік і незручна угода з Саудівською Аравією
    Джуд Беллінгем - Getty Images

    Роман Котляр

    01 мая 2023Скандальна нічия в Бохумі, героїчна Герта та інші підсумки 30-го туру Бундесліги
    Старе нове обличчя / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    01 мая 2023“Суддівські” перемоги грандів, перший матч Шовковського та провал Ротаня: підсумки 23-го туру УПЛ
    Артем Довбик / ДНІПРО-1

    Віталій Пасічний

    29 апреля 2023Зоря проти Чорноморця, Довбик у гостях у Поворознюка, а Ротань у Кривому Розі: анонс матчів дня УПЛ
    Класичне / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    25 апреля 2023“Вічно перший” у Динамо, класна дуель у Кривому Розі та третя поспіль перемога Ворскли — підсумки 22-го туру УПЛ
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    24 апреля 2023Сенсаційна поразка Баварії у Майнці, Дортмунд лідер і інші підсумки 29-го туру Бундесліги
    Шахтер - Динамо, getty images

    Битва

    22 апреля 2023Динамо — Шахтар: "жорстка" історія зустрічей
    ФОТО: GETTY IMAGES

    The Athletic

    21 апреля 2023Роналду в Ан-Наср: глузування, згадки про Мессі та саудівська історія

    Стрічка новин

    Україна. Новини

       