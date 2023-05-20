Олександрія — Динамо. Напередодні

Україна

Рамірес вперше вийде в основі?

У матчі 27-го туру Олександрія прийме Динамо.

ОЛЕКСАНДРІЯ – ДИНАМО

СУБОТА, 15:00. "НІКА", ОЛЕКСАНДРІЯ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Навіть якщо Динамо планувало догравати сезон, у якому вже на 99,99% гарантувало собі четверте місце, серйозно, без ротації, сама доля їх схилила до експериментів.

Владислав Ванат отримав дискваліфікацію за низький інтелект. Не розумію, чому це називають дискваліфікацією за сексизм: форвард сказав в інтерв'ю, що не бачив жінок-арбітрів на матчах топ-чемпіонатів, без будь-якого емоційного контексту. Що ж, тим гірше, якщо молоді українські футболісти настільки не стежать за топ-лігами, що не знають про практику, що давно стала нормою.

Але так чи інакше, а без Ванату Динамо доведеться дуже складно. У попередніх матчах він був найкращим – а в сезоні загалом показав найбільший прогрес, єдиний зробивши ривок із просто юніора у лідера Динамо. Цього року до уміння відкриватись та реалізовувати Владислав додав ще й ігровий інтелект (не плутати з побутовим) – передачі на Буяльського він віддавав дуже класні.

Після від'їзду Бєсєдіна у Динамо залишилося три форварди – і якщо Супряга зіграв цього сезону 0 хвилин і навіть на лаву всього один раз потрапив, то Ерік Рамірес ще не в категорії остаточно відпрацьованого матеріалу. Цього сезону у венесуельця лише один гол, Львову – але й це більше, ніж кількість його виходів у стартовому складі! Усі тринадцять матчів Еріка – виходи на заміни, і один шанс він хоча б просто по-людськи заслужив.

Звісно, важливою новиною для всіх причетних до Динамо стало повернення до спільної групи Шапаренка. Але, враховуючи, що сезон для киян де-факто завершено, а "десятка" тільки-но відновилася, чотири матчі, що залишилися, до фінішу сезону можна вважати не більше, ніж тренуваннями з підвищеною відповідальністю. Сьогодні можна чекати його вихід на заміну, але навряд чи щось більше.

Олександрія... Можна було б наголосити на тому, що у разі перемоги Ротаня сьогодні відставання його команди від Динамо скорочується всього до п'яти очок, але коли на фініші в олександрійців виїзд до Вереса і матч із Зорею, інтрига не дуже проглядається. Скоріше потрібно добивати інтригу у боротьбі за п'яте місце, тому що у всіх конкурентів календар простіший. І в цьому контексті нічия видається стратегічним кроком, вигідним для обох команд.

Ванат – не єдина дискваліфікація цього матчу. Але інші втрати одна одну, здається, врівноважують. В Олександрії не зможе зіграти Мірошніченко, у Динамо Дубінчак, а в тому ж матчі першого кола вони сходилися на одному фланзі віч-на-віч.

Історія протистояння

У Динамо класна статистика ігор з Олександрією. Це не перебільшення: далеко не з кожним аутсайдером кияни мають такий приємний відсоток перемог. У 30 попередніх матчах Динамо здобуло 23 перемоги, п'ять нічиїх – і лише двічі програло. Причому одна з цих поразок була кубковою: у 2016-му Динамо Реброва, яке впевнено йшло до чемпіонства, напівдублем програло команді Шарана на своєму полі. Тоді ще видалився Сергій Рибалка, який тепер виступає вже за Олександрію.

Орієнтовні склади

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Михайленко, Ковалець — Мустафаєв, Кожушко, Кулаков

Динамо: Нещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Волошин — Рамірес

прогноз 0:0