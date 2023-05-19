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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та ковалівський Колос.

Дніпровський Дніпро-1 та ковалівський Колос матчем на ужгородському Авангарді будуть відкривати події двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Кучер, після перемоги над закарпатським Минаєм (1:0), залучив до стартового складу Назаренка ліворуч у захисті, тоді як Рубчинський зіграє в опорній зоні, а Хайнер розташується праворуч у півзахисті.

Ярослав Вишняк, на тлі поразки від Олександрії (0:2), використав із перших хвилин Золотова та Ємця на флангах оборони, тоді як Велетень та Мякушко долучаться до трійки під нападником, яким цього разу буде Безбородько.

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Назаренко — Рубчинський — Хайнер, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик.

Запасні: Валеф, Кінарейкін, Матарріта, Каплієнко, Гомес, Є. Пасіч, Лучкевич, Танчик, Бабенко, Когут, Танковський, Підлепенець.



Колос: Фесюн — Золотов, Чоботенко, Чорноморець, Ємець — Оріховський, Мілько — Кравченко, Велетень, Мякушко — Безбородько.

Запасні: Волинець, Маханьков, Зозуля, Богданов, Криворучко, Ільїн, Болбат, Ісаєнко, Попов, Лисенко.



Гра Дніпро-1 — Колос почнеться о 14:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.