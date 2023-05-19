Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 19 травня 2023 року, 15:00.

Дніпро-1 в рамках поєдинку двадцять сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Колос та на останніх секундах здобув вольову перемогу.

Команда Олександра Кучера пропустила першою під кінець першого тайму, проте гол Довбика на початку другої половини та точний удар Сарапія в компенсований до матчу час принесли їй перемогу.

Пропонуємо вашій увазі відео голів та огляд матчу:

Дніпро-1 — Колос 2:1

Голи: Довбик, 57, Сарапій, 90+4 — Мякушко, 45+1



Дніпро-1: Рибак — Адамюк (Танчик, 56), Сарапій, Сваток, Назаренко (Матарріта, 46) — Рубчинський (Когут, 69) — Хайнер (Пасіч, 74), Піхальонок, Бланко (Бабенко, 46), Пеглоу — Довбик.



Колос: Фесюн — Золотов, Чоботенко, Чорноморець, Ємець — Оріховський, Мілько — Кравченко, Велетень (Болбат, 62), Мякушко (Ільїн, 62) — Безбородько (Попов, 69).



Попередження: Мякушко, Ємець, Мілько