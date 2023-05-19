Україна

Команда Ігора Йовічевіча витратила чимало зусиль на повернення переваги в рахунку наприкінці важкої зустрічі.

Із невеличкою перервою після завершення матчу дніпровського Дніпра-1 та ковалівського Колоса долучився до розіграшу двадцять сьомого туру української Прем’єр-ліги й ще один претендент на "золоті" медалі цього сезону — донецький Шахтар. Команда Ігора Йовічевіча звітного дня протистояла рівненському Вересу в номінально домашніх умовах рідного для суперників стадіону Авангард.

Матч проти колективу Юрія Вірта фактично відкривав для "гірників" по-справжньому чемпіонський період, коли їм доведеться зіграти проти Зорі та Дніпра-1 в лобових двобоях за титул. При цьому футболісти Йовічевіча підходили до цього етапу з дуже гарною статистикою, не програвавши аж від того самого матчу проти СК посеред листопада (1:2), коли футболістам Олександра Кучера вдалось ненадовго захопити лідерство в перегонах. Верес тим часом оперував категоріями більш скромними, так і не віднайшовши стабільність у другому колі.

Проте грати від глибокого захисту команда Вірта завжди здатна, а в матчі проти Шахтаря команди з другої половини турнірної таблиці тільки це й роблять. Отже й не виникло жодних пересторог у рівнян, коли вони від самого початку віддали м’яч на поталу суперникам, а самі вишукувались у три лінії, пройти через які було дуже складним завданням. "Гірники" ламали голову над тим, як збільшити оберти власного розіграшу, проте перший тайм у підсумку відходили ледь не пішки.

Моментів за таких умов команда Йовічевіча майже не створила, окрім одного удару головою від Степаненка, який було завдано з близької відстані, але вбік від воріт, а також власне забитого м’яча. На 35 хвилині Зубкову з другої спроби вдалось знайти шпарину поблизу ніг Вовченка на завершення зміщення з правого флангу, після чого м’яч із рикошетом опинився за спиною воротаря Когута.

У спокійному темпі Шахтар завершував першу половину гри, проте контекст був уже зовсім інакшим. Колектив Вірта також жадав зачепитись за очки, тож мав щось робити з власними діями в атаці. Але прикрий епізод на самому початку другого тайму під зруйнувати сподівання рівнян на бодай-щось у цьому матчі. Подача з правого флангу від Гочолеішвілі влучила у воротарському в руку Курку, тому арбітр був змушений призначити пенальті. Однак Сікан не впорався з нервами та заслабко пробив у правий нижній кут, що дозволило Когуту врятувати власну команду.

Гостям було важко зв’язати свою гру в передній лінії аж до моменту рішучих дій їхнього головного тренера у вигляді потрійної заміни перед 70 хвилиною. Уже незабаром після цього відбувся могутній дальній постріл Блізніченка з центральної зони, який Трубін перевів на кутовий, саме з якого подачу Вовченко перевів під ще один удар Шарая, а партнер розстріляв правий кут чужих воріт.

Шахтарю було не варто зайвий раз нагадувати, до чого може призвести втрата очок у чемпіонських перегонах, тому команда Йовічевіча повернулась до чужої половини з фінальним штурмом чужих воріт. До штрафного Когут було спрямовано чимало флангових передач, але тільки навіс від Ракіцького з лівого флангу на 83 хвилині з-поміж них став гольовим. Матвієнко ударом головою зробив його таким, а разом із тим урятував команду від проблем ще до старту шаленого тижня.

У наступному турі донецький Шахтар зіграє гостьовий матч проти луганської Зорі, а рівненський Верес прийматиме Олександрію.



Шахтар — Верес 2:1

Голи: Зубков, 35, Матвієнко, 83 — В. Шарай, 74

На 47-й хвилині Данило Сікан (Шахтар) не забив пенальті (воротар).

Трубін — Гочолеішвілі, Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 87), Матвієнко — Степаненко — Зубков, Назарина, Судаков (Тотовицький, 87), Топалов (Криськів, 65) — Сікан (Келсі, 74).Когут — Балан, Курко, Маткобожик, Вовченко, Гагун (В. Шарай, 69) — Блізніченко, Кльоц (Лебеденко, 69), Кучеров, Г. Пасіч (Дахновський, 84) — Шестаков (Гайдучик, 68).Попередження: Гочолеішвілі, Михайліченко — Вовченко, Курко, Маткобожик