Україна

Гравець дніпрян — про надважливий результат.

Едуард Сарапій прокоментував перемогу своєї команди над Колос в рамках матчу чемпіоната України.

"Забивати – це завжди приємно, але ми прагнемо перемагати у кожному матчі, тому хто саме забиває – чи Тьома, чи Піха, чи я – це все одно. Головне, що у нас є плюс три очки у турнірній таблиці і ми йдемо далі. Нічия була б катастрофою? Так, це дійсно так.

Після першого тайму наші тренери вказали нам, що ми робимо неправильно. Ми подивилися на свої помилки і у другому таймі вже намагалися їх не робити. В кінці матчу ми вже пішли у навалу, ва-банк, тому дуже чудово, що ми зуміли перемогти.

На чому була увага в перерві? Звичайно, що на грі в обороні, тому що стільки, скільки створив моментів біля наших воріт Колос, в цьому чемпіонаті не робила жодна команда.

Це був чемпіонський характер? Так, можливо це і є чемпіонська перемога. Але, відверто кажучи, краще до такого не доводити, адже можна посивіти до кінця чемпіонату (посміхається)", — наводить слова Сарапія офіційний сайт Дніпра-1.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Дніпром-1 та Колосом.