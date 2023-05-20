Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та закарпатський Минай.

Одеський Чорноморець та закарпатський Минай зіграють поміж собою в рамках двадцять сьомого туру української Прем'єр-ліги.

Роман Григорчук, після перемоги над київським Динамо (3:2), залучив до стартового складу Васильєва до центрального трикутника, тоді як Гучек зіграє в центрі оборони.

Володимир Шаран, на тлі поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), використав із перших хвилин Дмитрука та Мельника в лінії захисту, тоді як Гечев долучився до півзахисту, а Комоєць зіграє на вістрі атаки.

Чорноморець: Паст — Путря, Гучек, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда, Алефіренко.

Запасні: Непогодов, Варакута, Гладкий, Білий, Політило, Селін, Штогрін, Черткоєв, Войтіховський.

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Рогозинський — Гечев, Петько, Вітенчук, Булеза — Коломоєць.

Запасні: Кемкін, Пеньков, Трубочкін, Чуєв, Шишка, Паламар, Байдал, Голуб, Гончар, Твердохліб.

Гра Чорноморець — Минай почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.