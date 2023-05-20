Україна

Реалізований пенальті у виконанні Бражка та гол Русина принесли до активу "мужиків" сьому перемогу поспіль у чемпіонаті України.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря зустрілася у Києві з петровським Інгульцем на стадіоні імені Валерія Лобановського.

На 21-й хвилині першого тайму підопічні Патріка ван Леувена повели у рахунку — автором голу став 21-річний Володимир Бражко, який успішно реалізував пенальті.

Вже під завісу зустрічі, на 81-й хвилині, луганському клубу вдалося закріпити свою перевагу в рахунку завдяки голу Назарія Русина, який і встановив підсумковий рахунок 2:0 на користь Зорі.

Для команди ван Леувена ця перемога стала сьомою поспіль у чемпіонаті України, а ось Інгулець не знає перемог уже шість матчів поспіль, у яких петрівці зазнали чотирьох поразок.

Зоря — Інгулець 2:0

Голи: Бражко, 21 (пен.), Русин, 81

Зоря: Олександр Сапутін, Богдан Бутко, Володимир Бражко, Денис Антюх, Дмитро Мишньов (Павло Полегенько 87), Сергій Булеца (Кирило Дришлюк 69), Назарій Русин (Владислав Погорілий (2003) 87), Максим Імереков, Едуардо Герреро (Олексій Хахльов 75), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Ігор Снурніцин 88)

Інгулець: Олег Білик, Євген Запорожець, Владислав Клименко (Юрій Козиренко 46), Олександр Козак, Артем Сітало (Максим Марусич 58), Олександр Кучеренко, Віталій Павлов (Андрій Коробенко 78), Артем Смоляков, Дмитро Нагієв, Максим Ковальов (Дмитро Поспелов 46), Андрій Кухарук (Іван Головкін 67)

Попередження: Дмитро Мишньов, Богдан Бутко — Владислав Клименко, Євген Запорожець, Юрій Козиренко