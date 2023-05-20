Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 20 травня 2023 року, 13:00.
Зоря — Інгулець
20 травня 2023, 17:17
У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря здобула перемогу над петровським Інгульцем.
Підопічні Патріка ван Леувена відправили у ворота суперника два "сухі" м'ячі, авторами яких стали Володимир Бражко та Назарій Русин.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Інгулець в 27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Зоря — Інгулець 2:0
Голи: Бражко, 21 (пен.), Русин, 81
Зоря: Олександр Сапутін, Богдан Бутко, Володимир Бражко, Денис Антюх, Дмитро Мишньов (Павло Полегенько 87), Сергій Булеца (Кирило Дришлюк 69), Назарій Русин (Владислав Погорілий (2003) 87), Максим Імереков, Едуардо Герреро (Олексій Хахльов 75), Арсеній Батагов, Роман Вантух (Ігор Снурніцин 88)
Інгулець: Олег Білик, Євген Запорожець, Владислав Клименко (Юрій Козиренко 46), Олександр Козак, Артем Сітало (Максим Марусич 58), Олександр Кучеренко, Віталій Павлов (Андрій Коробенко 78), Артем Смоляков, Дмитро Нагієв, Максим Ковальов (Дмитро Поспелов 46), Андрій Кухарук (Іван Головкін 67)
Попередження: Дмитро Мишньов, Богдан Бутко — Владислав Клименко, Євген Запорожець, Юрій Козиренко