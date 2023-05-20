Україна

Головний тренер одеситів — про матч проти Миная.

Чорноморець в рамках поєдинку двадцять сьомого туру елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Минай та поступився з мінімальним рахунком.

Головний тренер "моряків" залишився незадоволений роботою арбітрів зустрічі.

"Завжди відкидаю емоційну частину. Зараз не до цього. Потрібно робити вірний аналіз. Ми грали проти команди, яка обороняється великими силами і ми у цьому компоненті не таки сильні, як хотілося б. Потрібно вміти діяти. На перше місце виходить індивідуальна майстерність. Програвати прикро.

Мені здається, що судді добираються в Одесу, щоб тут допустити помилки. Ми не настільки сильні, щоб пропускати такі моменти та йти далі", — наводить слова Григорчука офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео голу та огляд матчу між Чорноморцем та Минаєм.