Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 20 травня 2023 року, 13:00.

У рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги закарпатський Минай несподівано обіграв Чорноморець із мінімальною перевагою у рахунку.

Команда Володимира Шарана зуміла набрати три очки у свій актив за рахунок єдиного автогола, який записав на свій рахунок Гай Хадіда.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Минай в 27 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Чорноморець — Минай 0:1

Гол: Хадіда, 61 (авт.)



Чорноморець: Паст — Путря, Гучек (Білий, 28, Гладкий, 78), Єрмаков, Брагару — Кузик (Войтіховський, 78), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Авагімян, 63), Алефіренко.



Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Рогозинський (Гончар, 82) — Гечев (Твердохліб, 70), Петько, Вітенчук, Булеза — Коломоєць (Чуєв, 88).



Попередження: Демченко — Мельник, Дмитрук, Ю. Кравчук