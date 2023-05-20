Україна
20 травня 2023, 15:00
Минай несподівано переміг та наздогнав Чорноморець
Команда Володимира Шарана обмежилась одним ударом у площину воріт, проте для успіху їй вистачило й цього.
Чорноморець — Минай, фото УПЛ
20 травня 2023, 15:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Минай 0:1
Гол: Хадіда, 61 (авт.)
Чорноморець: Паст — Путря, Гучек (Білий, 28, Гладкий, 78), Єрмаков, Брагару — Кузик (Войтіховський, 78), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Авагімян, 63), Алефіренко.
Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Рогозинський (Гончар, 82) — Гечев (Твердохліб, 70), Петько, Вітенчук, Булеза — Коломоєць (Чуєв, 88).
Попередження: Демченко — Мельник, Дмитрук, Ю. Кравчук