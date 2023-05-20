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Чорноморець — Минай 0:1
Гол: Хадіда, 61 (авт.)

Чорноморець: Паст — Путря, Гучек (Білий, 28, Гладкий, 78), Єрмаков, Брагару — Кузик (Войтіховський, 78), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Авагімян, 63), Алефіренко.

Минай: Бандура — Дмитрук, Ю. Кравчук, Мельник, Нємчанінов, Рогозинський (Гончар, 82) — Гечев (Твердохліб, 70), Петько, Вітенчук, Булеза — Коломоєць (Чуєв, 88).

Попередження: Демченко — Мельник, Дмитрук, Ю. Кравчук