Україна

Голкіпер "гірників" — про роботу суддів.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов прокоментував боротьбу за чемпіонство та якість арбітражу на матчах Дніпра-1.

"Цього сезону чемпіонат відрізняється від багатьох попередніх тим, що на всіх поверхах турнірної таблиці триває серйозна боротьба, у тому числі й за чемпіонство. Гадаю, уболівальникам цікаво спостерігати за цією боротьбою. Такої напруги давно в нашому чемпіонаті не було. Ми постараємося в трьох турах, що залишилися, зробити все, аби зберегти свою перевагу і здобути чемпіонство. Зараз, у воєнний час, цей титул як ніколи важливий для нас. Головне, щоб була чесна боротьба.



Чи потрібен VAR на всіх матчах? Безумовно, VAR дозволяє уникнути суперечливих ситуацій на полі та значно підвищує якість суддівства. Згадайте, скільки спірних, сумнівних 11-метрових було призначено без VAR останнім часом. Але VAR не вирішує всіх проблем. Є епізоди, які ми бачимо на полі, але, скажімо так, робота VAR на них не поширюється. Наприклад, учора привернуло увагу рішення арбітра Юрія Іванова, який на 80-й хвилині матчу Дніпро-1 – Колос за рахунку 1:1 призначив вільний удар у штрафному майданчику Колоса в бік воріт команди з Ковалівки за затягування часу голкіпером.

Я у футболі понад 20 років. Як голкіпера мене це рішення обурило. Арбітри лояльно ставляться до правила шести секунд – у кожному матчі можна знайти кілька подібних епізодів. Іноді підказують: "Вводьте м’яч!". А тут рефері на рівному місці за нічийного рахунку в дуже потрібний час створив гольовий шанс для Дніпра-1. Складається враження, що арбітр чекав, шукав цей епізод, скористався правилами та створив гольовий момент для Дніпра-1. Не Дніпро-1 створив, а саме арбітр. Це, якщо не помиляюся, той самий суддя, який кілька турів тому призначив дивний пенальті у ворота Інгульця у матчі з тим же Дніпром-1 і теж за нічийного рахунку.

Я не кажу, що треба ігнорувати порушення, – правила є правила. Але такі порушення фіксують раз на десять років. І коли це робиться в чемпіонських перегонах на користь команди, що претендує на перемогу в чемпіонаті, за нічийного рахунку за 10 хвилин до кінця матчу, – це викликає обурення. Як бачите, у таких моментах VAR не допомагає арбітру ухвалювати адекватні рішення. Хотілося б, щоб у турах, що залишилися, чемпіонство було розіграно в чесній боротьбі, а судді не завадили цьому", — наводить слова Пятова офіційний сайт "гірників".

Нагадаємо, раніше головний тренер Миная Шаран заявив, що невідомі пропонують гравцям команди гроші за поразку. Дзвінки були напередодні матчу проти Шахтаря та Дніпра-1.