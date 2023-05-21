Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 27-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст 1925 та харківський Металіст.

Харківські Металіст 1925 та Металіст зіграють поміж собою в дербі за виживання в рамках двадцять сьомого туру української прем'єр-ліги на полі стадіону Колос у Ковалівці.

Едмар, після поразки від рівненського Вереса (0:1), залучив до стартового складу Коваленка ліворуч у захисті, тоді як Вачіберадзе та Мартинюк долучаться до трикутника в центрі поля, а Русин та Чирук зіграють у трійці в нападі.

Періца Огнєнович, на тлі розгрому від луганської Зорі (0:5), використав із перших хвилин Мозіля до рамки воріт, тоді як Влага та Порох долучаться до лінії захисту, а Чайковський, Самуел та Ралюченко складуть трикутник у центрі поля, тоді як Чідомере очолить напад.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Ткачук, Безуглий, Коваленко — Вачіберадзе, Габелок, Я. Мартинюк — Русин, Чирук, Ременюк.

Запасні: І. Потімков, Іванніков, Рудавський, Ю. Потімков, Абдуллаєв, А. Ткачук, Дмитренко, Ігор, Островьский.



Металіст: Костик — Влага, Мизюк, Порох, Коррал — Чайковський, Самуел, Ралюченко — Наумець, Чідомере, Картушов.