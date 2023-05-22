Україна

Своє, рідне.

Матчі 27-го туру вмістили двадцять голів – строго два з половиною в середньому за гру. При цьому розгром був лише один, чи не в найнесподіванішому місці. Ані матчі Шахтаря і Зорі проти аутсайдерів, ані гра Львова, який фактично вилетів, не призвели до повного декласування.

# М В Н П ЗАБ ПРО РІЗН О ФОРМА 1 Шахтар 27 20 6 1 62 19 43 66 2 Дніпро-1 27 20 4 3 59 22 37 64 3 Зоря 27 19 4 4 59 28 31 61 4 Динамо Київ 27 16 5 6 44 24 20 53 5 Олександрія 27 10 12 5 40 35 5 42 6 Ворскла 27 10 6 11 32 35 -3 36 7 Кривбас 27 10 5 12 22 29 -7 35 8 Колос 27 9 6 12 22 31 -9 33 9 Металіст 1925 27 6 12 9 22 39 -17 30 10 Чорноморець 27 7 8 12 30 37 -7 29 11 Минай 27 7 8 12 20 29 -9 29 12 Інгулець 27 7 6 14 20 33 -13 27 13 Рух 27 6 9 12 28 36 -8 27 14 Верес 27 7 6 14 32 40 -8 27 15 Металіст 27 5 7 15 26 51 -25 22 16 Львів 27 3 4 20 18 48 -30 13

За безліччю рівних та видовищних матчів важливо не прогаяти головне: у чемпіонаті України розпочався відпускний футбол. Це складно помітити, якщо дивитися безпосередньо на матчі: деякі з них тому й стали рівними, що окремі команди перестали відчувати серйозну мотивацію. Зокрема...

Дніпру-1 пощастило грати з Колосом так пізно

Команді Кучера грати чим далі, тим важче. До стилю гри команди Кучера пристосувалися: Колос класно проводив контратаки, грав низьким блоком – загалом цей стиль гри був звичним для команди Вишняка. Дніпро-1 мав усі шанси втратити очки, якби Колос виставив найсильніший склад – але клуб зі своєї волі вирішив обійтися без кращого, причому з великим відривом, гравця.

В Євгена Волинця 12 “сухих” матчів у сезоні. Він чудово керує обороною, яка далеко не сяє зоряними іменами. Більше того: хоч би як пафосно це звучало, він провідник ідей тренера на полі, Колос завдяки ньому будує гру від суперника. І ось, на матч з грандом Вишняк прибирає його в запас і ставить людину, яка має матчів у професійній кар'єрі (будь-яких, не “сухих”) у два рази менше, ніж у Волинця “сухарів” лише цього сезону.

Так, для Кирила Фесуна цей матч став шостим у “дорослій” кар'єрі. Він не те щоб зовсім ноунейм – Кирило викликається до молодіжної збірної – але гра проти Дніпра-1 показала, що на такому рівні Фесуну грати ще зарано. Те, як він перетримав м'яч у рукавичках та подарував супернику найнебезпечніший вільний удар – чисті нерви, так не роблять не те що на молодіжному, а й на дитячому рівні. Ось і переможний гол команда Кучера провела після того, як Фесун застиг у напівпозиції: і на виході не зіграв, і на лінії не залишився, щоб нормально зреагувати на удар.

Фесун у воротах – не єдиний вияв ротації від Вишняка на цей матч. Болбат, Ільїн і, з обмовками, Лисенко з Богдановим теж виглядали б в основі логічніше, ніж на лаві. При цьому Колос, повторюся, дуже гідно бився і до 94-ї хвилини зберігав позитивний для себе результат. Волинець точно не грав би на кутовому так пасивно – і саме тому можна сказати, що якби матч відбувся раніше, до втрати Колосом шансів на топ-5, Дніпро-1 з великою ймовірністю не переміг би у цій грі.

Динамо гарантувало собі четверте місце

Олександрія не випустила проти Динамо ще більше гравців основи – але різниця в тому, що їх вона не не хотіла, а не могла задіяти. Цуріков і Третьяков травмовані, Калітвінцев тільки-но відновився і, очевидно, не міг зіграти проти рідного клубу більше половини тайму – в такій ситуації динамівці легко перемогли.

Матч вийшов красивим, видовищним, але дуже вже він нагадував літній міжсезонний товарняк. Не вважайте за бажання шукати лише недоліки: просто коли Кабаєв у стилі Іньєсти розбирається із захисником і віддає точно у вільну зону на Андрієвського – очевидно, що щось не так із обороною суперника. Ванат при другому голі розібрався з обороною також на рівні легенд.

Якщо не через Ротаня, то через кадрову ситуацію Олександрії точно треба дякувати долі за синхронні проблеми у всіх конкурентів. Ані Кривбас, ані Ворскла не в змозі видати серію перемог, Колос, як ми бачимо, не дуже й хоче – тож п'яте місце від команди Ротаня нікуди не втече.

Динамо... Якщо змусити подивитися цей матч людину, яка нічого не знає про український футбол, вона буде впевнена, що ця команда як мінімум бореться за чемпіонство у своїй лізі. Але ми розуміємо, що цей мегаяскравий футбол Динамо на 90% зникає перед вишколеною обороною: перевірено всім попереднім сезоном. Втім, прогрес Ваната все одно треба відзначити – це явний фаворит на перемогу у бомбардирських перегонах УПЛ сезону-23/24. Для нього цей матч став останнім у сезоні, Динамо не стало подавати апеляцію на дискваліфікацію – а це означає, що й безславний сезон для киян уже де-факто закінчено.

Ракицький – потенційно чемпіонський трансфер Шахтаря

“Гірники” просто не можуть обходитися без пригод. Верес, який після цієї поразки опустився на 14 місце в таблиці, повернувся в гру несподівано навіть для самого себе. Пенальті, який був наскільки дурним, настільки ж безперечним, мав закривати питання про результат. Але спочатку Сікан пробив погано, а потім Верес забив практично з нічого. Матч йшов до фінального свистку, а рахунок був 1:1.

Врятувало “гірників” чергове підключення до атаки захисників. І якщо Матвієнка все розхвалюють невтомно, то Ярослав Ракицький з цілої низки причин опиняється в тіні. Даремно: той гольовий пас точно в голову напарнику по лінії оборони знову підкреслив винятковий вплив ветерана на творчу частину Шахтаря. Ассисти в даному випадку – лише вишенька на торті, Ярослав насамперед чудово починає атаки. І таких гравців зараз не вистачає не те, що Шахтарю, а Прем'єр-лізі в принципі.

Втрата туру

У Зорі вже 11 перемог в останніх 12 матчах. Якби в природі не було Манчестер Сіті, складно було б навіть у Європі знайти іншу таку машину зі штампування перемог. Перемога над Інгульцем вийшла впевненою, але не обійшлася без втрати.

Герреро смикнув м'яз і був змушений попросити заміну ще за рахунку 1:0. Про серйозну травму не йдеться, але сезон взагалі-то закінчується через два тижні і для Зорі включає ігри з Шахтарем, Олександрією та Минаєм . Майже гарантовано панамець не зможе допомогти команді в середу проти “гірників”, що змінює розклади у всій гонці за медалі.

Сенсація туру

Минай абсолютно несподівано вискочив із зони перехідних матчів, коли переміг в Одесі. Нехай гра й пройшла за великої переваги Чорноморця (за очікуваними голами команда Григорчука награла на 2,7 – а це означає, що такий самий матч міг закінчитися перемогою у 5-6 м'ячів), потрібно констатувати, що без Салюка одесити набагато вразливіші у своїх воріт. Ну а Минай тепер має реальний шанс уникнути навіть перехідних матчів. Найближчі ігри – з Рухом і Металістом, а Зоря в останньому турі може з різних причин не мати особливої мотивації і поділитися очками.

Асист туру

Харківське дербі передбачувано закінчилося на користь “двадцять п'ятих”. Металіст без цифр у назві вкотре продемонстрував, що не готовий до УПЛ, що не знає, як досягати результату на такому рівні. Але щоб добити цю команду, знадобився просто чудовий пас Ростислава Русина.

Рівність туру

Після цього туру в команд, що займають місця з 12-го по 14-те, стала рівна кількість очок. Це спровокувало своєрідну розвагу: пройтися різними сайтами (навіть іноземними) і подивитися, як кожен з них відсортував Верес, Рух та Інгулець. Результати на різних ресурсах різні, і за бажання можна знайти усі 6 можливих варіантів.

У регламенті чітко написано, шо перший додатковий показник за рівності очок – особисті зустрічі. А з особистими зустрічами між Рухом, Інгульцем і Вересом історія сильніша за Фауста Гете.

1) Інгулець виграв у Руху 1:0 удома, але програв йому 0:3 на виїзді; 2) Рух і Верес зіграли 2:2 у Рівному та 0:0 у Петровому; 3) Інгулець обіграв Верес удома 1:0, а у Рівному вони грають в останньому турі.

Тобто в цій міні-групі в Руху остаточні п'ять очок, у Інгульця вже шість, а у Вереса всього два – але Верес з Інгульцем ще схрестять шпаги. Поки Інгулець може вважати себе 12-м, поза зоною перехідних матчів – але важко сказати, що це дає клубу.

Можна уявити, наприклад, ситуацію, за якої ці три команди так і мають однакову кількість очок після останнього туру, але Інгулець вже не буде першим у цій трійці. Це станеться, якщо Верес з Рухом зіграють внічию, інші ігри програють – ну а Інгулець візьме одне очко в трьох турах, що залишилися. Тоді у всіх трьох команд стане по 28 очок, але всередині трійки першим стане Рух. Чому? Другий додатковий показник – різниця м'ячів у особистих зустрічах, а Рух обіграв Інгулець із розгромним рахунком!

Правило виїзного гола при рівності очок не має абсолютно ніякого значення – і саме з цієї причини рівність очок між Рухом та Вересом поки що на користь рівнян. При рівності особистих зустрічей дивляться на різницю забитих і пропущених, а вона у Вереса... не краще, а така сама, як і Руху (-8), але забитих більше. Втім, ми дійшли вже до п'ятого додаткового показника, тож, мабуть, на цьому варто зупинитись. Просто зафіксуємо: якщо Верес не набирає очок у найближчих матчах з Динамо та Олександрією, Інгульцю в останньому турі буде достатньо нічиєї, щоб випередити рівнян.

Гол туру

Владислав Шарай вніс інтригу в матч із Шахтарем шикарним дальнім ударом.

Збірна туру

Сапутін (Ворскла) – Пердута (Ворскла), Ракицький, Матвієнко (обидва – Шахтар), Вівчаренко (Динамо) – Андрієвський (Динамо), Бражко (Зоря) – Ростислав Русин (Металіст 1925), Піхальонок (Дніпро-1), Назарій Русин (Зоря) – Ванат (Динамо)

Автогол туру

І, можливо, всього сезону:

Вийшло дуже символічно. Один ветеран, у певних колах практично легенда (Сімінін) невдало намагався відпасувати іншому такому ж (Рибці) та відправив м'яч у власні ворота. Саме таким і мало стати прощання ФК Львів із вищою лігою: клуб сам вдарив по власних шансах на результат.