Україна

Організація опублікувала нові зміни.

Нові правила припинення контрактів з українськими та російськими клубами були опубліковані ФІФА.

Згідно з цими правилами, іноземні гравці та тренери можуть односторонньо призупиняти контракти з клубами, що входять до складу УАФ або рфс, до 30 червня 2024 року, за умови надання письмового повідомлення клубам до 1 липня 2023 року.

Однак, якщо гравці та тренери не залишають територію України або росії під час війни, вони не можуть покладатися на переглянутий 7-й додаток для зупинення поточного контракту.

Відтепер 7 додаток тепер не буде застосовуватися до:

- Іноземних футболістів, які на даний момент все ще зареєстровані в клубі, що входить до складу УАФ або рфс;

- іноземних тренерів, які на даний момент все ще надають свої послуги клубу, що входить до складу УАФ чи рфс;

- трудових контрактів іноземних футболістів чи тренерів, які були укладені чи продовжені з клубами, що входять до складу УАФ чи рфс після 7 березня 2022 року.

Для запобігання можливим порушенням гравці, чиї контракти були тимчасово припинені згідно з 7-м додатком, не матимуть можливості здійснювати будь-які дії протягом періоду припинення:

– бути об'єктом трансферу (постійного чи права оренди) на платній основі;

– підписувати новий контракт з іншим клубом, що входить до складу УАФ чи рфс.

Раніше у пресслужбі УАФ відреагували на скандальне відео за участі гравців Барселони.