Україна

Ще один український клуб засудив поведінку каталонців.

Десна також висловилася стосовно відео із гравцями Барселони Серджі Роберто та Алехандро Бальде у мережі.

"Чекаємо Барселону на Чернігівщині! З нашого міста дуже зручно вітати уболівальників країни-терориста під звуки повітряної тривоги та гуркіт ракетних розривів.

У вас буде можливість подивитися в очі тисячам родин, які втратили свої домівки, своїх рідних і близьких. А свій наступний домашній матч пропонуємо зіграти на нашому стадіоні, ваші друзі окупанти як раз "підготували" його для гри".

Раніше подібними постами відмітилися також Шахтар й Динамо Київ.