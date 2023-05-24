Україна

Найцікавіший за багато років сезон близький до розв'язки.

32-й чемпіонат України закінчиться вже наступного тижня, а в ньому досі живі практично всі інтриги. Різні команди борються на всіх рівнях, граючи практично нон-стоп. Ми вирішили коротко розповісти про кожен із матчів сьогоднішнього дня – а грі Шахтаря із Зорею ми підготували окремий анонс.

КОЛОС — ДИНАМО

13:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Небажанням апелювати дискваліфікацію Ваната Динамо фактично розписалося у відсутності амбіцій на фініш сезону. Владислав був найкращим в останніх матчах, він став першим за роки форвардом киян, який не дратував своєю грою — і, якщо Динамо просто вирішило обходитися без нього в останніх матчах, це говорить про невисоку зацікавленість у результаті на них.

Але це не означає, що в цій грі нема чого дивитися. У певному сенсі починається найцікавіше: клуб може спокійно надавати шанси молоді, дублерам. Дев'ять років тому в такому ж четвертому місці сезону, що закінчився, команду прийняв Ребров – і в останніх матчах давав шанси Безусу, Калитвинцеву, Сидорчуку.

Боль вважався найперспективнішим захисником молоді Динамо – чи не настав час йому після номінального дебюту (вихід на 90-й хвилині) у минулому турі зіграти в основі? Царенко вже став своїм у обоймі, але останні 7 ігор не виходив в основі – чи не час вийти і йому? І так далі: у такій ситуації ми можемо побачити у стартовому складі абсолютно несподіване прізвище.

Звичайно ж, Колоса незацікавленість у результаті стосується ще більше. У перехідних матчах його, звичайно ж, не буде (нехай до цієї зони і 6 очок за три тури – але надто багато аутсайдерів грає між собою, всі разом вони ковалівців просто не зможуть обійти), Олександрію у нього немає шансів обійти навіть математично (не лише 9 очок відставання, але й програш по особистих зустрічах) – і ця команда не має багатомільйонної армії фанатів, яка вимагає перемагати завжди.

Колос: Волинець — Золотов, Чоботенко, Чорноморець, Ємець — Оріховський, Богданов — Кравченко, Велетень, Мякушко — Лисенко

Динамо: Нещерет — Тимчик, Боль, Попов, Вівчаренко — Рамадані, Андрієвський — Перріс, Буяльський, Волошин — Рамірес

прогноз 1:1

ДНІПРО-1 – ВОРСКЛА

13:00. "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Я щиро вибачаюсь у аудиторії, що під кінець сезону повторююсь, але матчі Дніпра-1 просто не дуже відрізняються за наповненням. Безперечно, команді Кучера зараз потрібна перемога; безумовно, вона намагатиметься зламати оборону чергового суперника у позиційних атаках; безумовно, суперник діятиме на контратаках та отримає таким чином якісь шанси; і, безумовно, дуже багато залежить від Артема Довбика.

Взагалі, що далі, то більше здається, що наявність у складі кращого з великим відривом форварда ліги – водночас і щастя, і прокляття Дніпра-1. Потужність Довбика дозволяє йому перетворювати на голи певний відсоток подач, вигравати для команди багато матчів – але саме з цієї причини стиль гри Дніпра-1 знають усі з п'ятого туру. Знає його і Ворскла, яка зіграла на нуль два останні матчі.

Головне питання матчу: хто протистоятиме Довбику? Скрипник шукає оптимальну пару центрбеків весь сезон – і результат, здається, з пошуками корелює дуже слабко. Наприклад, Львів обіграли з парою Павлюк – Кравець, що не завадило за тиждень вийти проти Кривбасу з парою Рамірес – Кравець. А ще на лаві є без перебільшення легендарні для Полтави Чеснаков та Яворський... Втім, усі ці пошуки ведуться, звичайно ж, не від хорошого життя. У Ворскли просто немає двох надійних центральних захисників, і саме тому: а) там грає стовідсотковий латераль Кравець; б) Довбику сьогодні може бути простіше, ніж із тим самим Колосом.

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Назаренко — Рубчинський — Хайнер, Піхальонок, Бланко, Пеглоу — Довбик

Ворскла: Ісенко — Пердута, Кравець, Чеснаков, Бацула — Павлюк, Кане, Скляр — Юрченко — Степанюк

прогноз 2:1

ВЕРЕС – ОЛЕКСАНДРІЯ

15:00. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

А пам'ятаєте, перемогу Вереса над Металістом 1925 року я називав винятково важливою? Без цих трьох очок над рівненцями нависала б загроза прямого вильоту: одразу після Олександрії за курсом Динамо. А так є шанси уникнути навіть стикових ігор: в останньому турі грати з Інгульцем, та й сьогодні можна очками розжитися. Не просто так команда Ротаня програла у минулому турі 1:5 тому ж Динамо.

Щоправда, той рахунок вийшов гранично не за грою: розгрому Олександрія не заслужила точно. Нехай та ж Ворскла і в шести очках, і має пекельний календар (крім Дніпра-1, ще й Шахтар!), місце в Лізі конференцій потрібно офіційно забронювати якомога раніше – хоча б заради більш тривалої відпустки.

Величезна проблема Вереса: наївна оборона. Хоч би як Вірт кричав на своїх підопічних у роздягальні, скільки б команда не ходила до церкви, а грати біля своїх воріт надійно не виходить. Саме це відкинуло Верес у боротьбу за виживання, причому на останнє з тих, що не вилітають безпосередньо місце... Втім, будь-яка нічия може витягнути команду з болота – і саме тому ризикну припустити, що Верес зосередиться на утриманні рахунку.

Верес: Когут — Балан, Курко, Маткобожик, Вовченко, Гагун — Блізніченко, Кльоц, Кучеров, Г. Пасіч — Шестаков

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Логінов, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Ковалець — Мустафаєв, Кулаков, Кожушко