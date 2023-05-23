Гра розпочнеться майже на три години раніше.
ЗБІРНА УКРАЇНИ, УАФ
23 травня 2023, 15:45
Гра між національними командами України та Мальти в рамках відбіркового раунду до Євро-2024 у групі С була перенесена на майже три години раніше.
Спочатку поєдинок був запланований на 19 червня о 21:45 за київським часом, але тепер офіційний сайт УАФ повідомляє, що гра розпочнеться о 19:00.
Причина такої зміни невідома.
Матч пройде на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина), який може вмістити близько 19 тисяч глядачів.
Раніше стало відомо, що збірна України зіграє на Сан-Сіро з Італією у відборі на Євро-2024.