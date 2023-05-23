Україна

Гра розпочнеться майже на три години раніше.

Гра між національними командами України та Мальти в рамках відбіркового раунду до Євро-2024 у групі С була перенесена на майже три години раніше.

Спочатку поєдинок був запланований на 19 червня о 21:45 за київським часом, але тепер офіційний сайт УАФ повідомляє, що гра розпочнеться о 19:00.

Причина такої зміни невідома.

Матч пройде на стадіоні Антона Малатинського у Трнаві (Словаччина), який може вмістити близько 19 тисяч глядачів.

Раніше стало відомо, що збірна України зіграє на Сан-Сіро з Італією у відборі на Євро-2024.