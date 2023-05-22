Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Поєдинок пройде на легендарному міланському стадіоні.

Поєдинок шостого туру відбірного турніру Євро-2024 між збірними Італії та України, який відбудеться 12 вересня, пройде на легендарному міланському стадіоні Сан-Сіро. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Свій найближчий матч збірна України проведе проти Німеччини (12 червня). Це товариська гра, яка пройде перед відбірковими матчами чемпіонату Європи проти Північної Македонії та Мальтою.

Раніше повідомлялось, що тренер Аль-Айна Сергій Ребров погодився очолити збірну України.