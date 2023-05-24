Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та полтавська Ворскла.

Дніпровський Дніпро-1 та полтавська Ворскла зіграють у рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги на полі ужгородського Авангарда.

Олександр Кучер, після перемоги над ковалівським Колосом (2:1), залучив до стартового складу Матарріту на лівому фланзі захисту, тоді як Бабенко повернеться до опорної зони.

Віктор Скрипник, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), використав із перших хвилин Крупського та Чеснакова в лінії захисту, а Нестеренко розташується в трійці атакувальних півзахисників.

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток, Матарріта — Бабенко, Рубчинський — Бланко, Піхальонок, Пеглоу — Довбик.

Запасні: Валеф, Каплієнко, Назаренко, Гомес, Є. Пасіч, Хайнер, Лучкевич, Танчик, Когут, Танковський, Гуцуляк, Підлепенець.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Павлюк, Кравець, Бацула — Скляр, Челядін — Пердута, Нестеренко, Кане — Степанюк.