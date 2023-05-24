Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та Олександрія.

Рівненський Верес та Олександрія зіграють у рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги зіграють на полі стадіону Авангард у Рівному.

Юрій Вірт, після поразки від донецького Шахтаря (1:2), залучив до стартового складу Лебеденка в опорній зоні, тоді як Гайдучик розташується на вістрі атаки.

Руслан Ротань, на тлі розгрому від київського Динамо (1:5) використав із перших хвилин Мірошниченка на правому фланзі захисту, Бондаренка в центрі оборони, Михайленко повернеться до опорної зони, а Ковалець перейде на вістря атаки.

Верес: Когут — Балан, Курко, Вовченко, Гагун — Лебеденко, Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Г. Пасіч — Гайдучик.

Запасні: Коркодим, Маткобожик, Хондак, Квасний, Тишинінов, Шух, Дахновський, С. Шарай, В. Шарай, Шестаков, Годя, Вадовський.



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бабогло, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Мустафаєв, Ковалець, Кулаков.

Запасні: Горох, Савченко, Чубатий, Ващенко, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, Давиденко, Матюшенко, Кобзар, Єрмаков.



Гра Верес — Олександрія почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.