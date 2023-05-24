Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та донецький Шахтар.

Луганська Зоря та донецький Шахтар проведуть східноукраїнське дербі на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського в центральному матчі двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги.

Патрік ван Леувен, після перемоги над петровським Інгульцем (2:0), залучив до стартового складу Шахова до опорної зони, тоді як травмованого Герреро замінятиме Антюх на вістрі атаки, а ліворуч зіграє Снурніцин.

Ігор Йовічевіч, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:1), використав із перших хвилин Коноплю на правому фланзі оборони, тоді як Бондаренко повернувся до центральної вісі, а Криськів зіграє на лівому фланзі.

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Снурніцин — Антюх.

Запасні: Кучерук, Турбаєвський, Кисіль, Токар, Полегенько, Сміян, Дришлюк, Почапський, Хахльов, Мишньов.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Криськів — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Гочолеішвілі, Козік, Корнієнко, Тотовицький, Швед, Джурасек, Топалов, Назарина, Келсі, Борячук.



Гра Зоря — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.