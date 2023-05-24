Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 24 травня 2023 року, 13:30.
Дніпро-1 - Ворскла - Фото Дніпро
24 травня 2023, 16:20
У 28-му турі УПЛ Дніпро-1 поступився Ворсклі. Полтавчани здолали дніпровський колектив Олександра Кучера.
У наступному турі Дніпро-1 зіграє проти Шахтаря, а Ворскла — проти Колоса.
Огляд матчу:
Дніпро-1 — Ворскла 1:2
Голи: Бланко, 3 — Скляр, 11 (пен.), Кане, 45+3
Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток (Хайнер, 58), Матарріта (Є. Пасіч, 46) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 73) — Бланко (Гуцуляк, 46), Піхальонок, Пеглоу (Танчик, 84) — Довбик.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Чеснаков, Кравець, Бацула — Скляр, Челядін (Кулаковський, 78) — Пердута, Нестеренко (Рамірес, 78), Кане — Степанюк.
Попередження: Адамюк, Бланко, Бабенко, Сваток, Є. Пасіч, Танчик — Кане, Кулаковьский.