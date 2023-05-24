Україна

Дніпро-1 потішив Шахтар та Зорю несподіваною поразкою від Ворскли

Колектив Віктора Скрипника двічі за сезон відібрав очки в претендента на чемпіонство.

Дніпро-1 — Ворскла, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Дніпро-1 — Ворскла 1:2

Голи: Бланко, 3 — Скляр, 11 (пен.), Кане, 45+3



Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сарапій, Сваток (Хайнер, 58), Матарріта (Є. Пасіч, 46) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 73) — Бланко (Гуцуляк, 46), Піхальонок, Пеглоу (Танчик, 84) — Довбик.



Ворскла: Ісенко — Крупський, Чеснаков, Кравець, Бацула — Скляр, Челядін (Кулаковський, 78) — Пердута, Нестеренко (Рамірес, 78), Кане — Степанюк.



Попередження: Адамюк, Бланко, Бабенко, Сваток, Є. Пасіч, Танчик — Кане, Кулаковьский.