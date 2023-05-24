Україна

Олександрія впустила перевагу в два м'ячі в грі проти Вереса

Колектив Руслана Ротаня підставив під удар Ворсклі свої позиції в зоні єврокубків.

Верес — Олександрія, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Верес — Олександрія 2:2

Голи: Кльоц, 26, Вовченко, 55 — Ковалець, 10, Михайленко, 16



Верес: Когут — Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун — Лебеденко (С. Шарай, 46), Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Г. Пасіч (В. Шарай, 72) — Гайдучик (Шестаков, 73).



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко (Кобзар, 84), Бабогло, Бондаренко (Бондаренко, 45+1), Копина — Рибалка (Шулянський, 84), Сігеєв, Михайленко — Мустафаєв (Скорко, 57), Ковалець, Кулаков (Кожушко, 46).



Попередження: Балан — Михайленко