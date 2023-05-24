Україна
24 травня 2023, 16:58
Олександрія впустила перевагу в два м'ячі в грі проти Вереса
Колектив Руслана Ротаня підставив під удар Ворсклі свої позиції в зоні єврокубків.
Верес — Олександрія, фото УПЛ
24 травня 2023, 16:58
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Олександрія 2:2
Голи: Кльоц, 26, Вовченко, 55 — Ковалець, 10, Михайленко, 16
Верес: Когут — Балан, Курко (Маткобожик, 84), Вовченко, Гагун — Лебеденко (С. Шарай, 46), Кльоц — Блізніченко, Кучеров, Г. Пасіч (В. Шарай, 72) — Гайдучик (Шестаков, 73).
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко (Кобзар, 84), Бабогло, Бондаренко (Бондаренко, 45+1), Копина — Рибалка (Шулянський, 84), Сігеєв, Михайленко — Мустафаєв (Скорко, 57), Ковалець, Кулаков (Кожушко, 46).
Попередження: Балан — Михайленко