Україна

Команда Ігора Йовічевіча може здобути титул вже в наступній грі.

В рамках двадцять восьмого туру чемпіонату України Шахтар з тотальною перевагою обіграв Зорю, тоді як Дніпро-1 поступився Ворсклі.

Тепер дистанція між командами в турнірній таблиці складає п'ять балів.

Таким чином, команді Ігора Йовічевіча буде достатньо не програти Дніпру-1 в очній зустрічі, що відбудеться в рамках двадцять дев'ятого тура.

Нагадаємо, матч між Шахтарем та Дніпро-1 відбудеться в неділю, 28 травня. Гра розпочнеться о 15:00. Слідкуйте за подіями матчу на нашому сайті.