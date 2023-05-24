Команда Ігора Йовічевіча може здобути титул вже в наступній грі.
Шахтар - Дніпро-1, фото Шахтар
24 травня 2023, 19:51
В рамках двадцять восьмого туру чемпіонату України Шахтар з тотальною перевагою обіграв Зорю, тоді як Дніпро-1 поступився Ворсклі.
Тепер дистанція між командами в турнірній таблиці складає п'ять балів.
Таким чином, команді Ігора Йовічевіча буде достатньо не програти Дніпру-1 в очній зустрічі, що відбудеться в рамках двадцять дев'ятого тура.
Нагадаємо, матч між Шахтарем та Дніпро-1 відбудеться в неділю, 28 травня. Гра розпочнеться о 15:00. Слідкуйте за подіями матчу на нашому сайті.