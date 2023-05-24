Україна

Головний тренер дніпрян — про поразку від Ворскли.

Олександр Кучер дуже емоційно відреагував на поразку своєї команди в матчі проти Ворскли. Тренера дніпрян засмутили рішення арбітра.

"Звичайно, що зараз хлопці засмучені, адже вони грали і віддавалися, показували дуже гарний футбол сьогодні, але одного забитого м’яча нам не вистачило. Ну, а по пенальті: спочатку в одному епізоді VAR сказав, що є порушення правил, а в іншому моменті VAR каже, що гри рукою немає у штрафному майданчику… Отже, де пенальті, де ні – нічого не розумію.

Пам’ятаю, що Ворскла з кимось грала, закінчили 2:2, і там теж комусь з суперників у руку м’яч влучив, так там пенальті призначили. Ну, а за нас чомусь таких пенальті не ставлять, при чому це вже не вперше. У нас з Кривбасом така ж рука була, коли ми 1:2 програли, і тоді не поставили пенальті у ворота криворіжан. Тобто, за когось призначають такі 11-метрові, а за нас чомусь ні. Може треба на один VAR поставити зверху ще один додатковий? Як вони трактують правила – незрозуміло.

Але я розумію за що Сватку жовту картку дали: там наш аут, він про це арбітру каже й отримує четверту жовту картку, щоб пропустив гру з Шахтарем. Ось це зрозумілі речі, котрі трапляються у нашому футболі. І ось так виходить, що хлопці весь рік працювали, здобували перемоги й так за одну гру все зламати… Так навіщо тоді грати? Може взагалі не треба?", — наводить слова Кучера офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу елітного дивізіону чемпіонату України між Дніпром-1 та Ворсклою.