Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 25 травня 2023 року, 14:00.

У 28 турі УПЛ Чорноморець гостював у Львова. Команди проводили поєдинок на стадіоні СКІФ.

Переможний гол на 23-ій хвилині на свій рахунок записав Салюк. Фінальний рахунок матчу — 1:0 на користь одеситів.

Огляд матчу:

Львів – Чорноморець 0:1

Гол: Салюк, 23

Львів: Ольховий — Михавко (Никитюк, 73), Сасовський, Кузик (Киричок, 68) — Грисьо, Алібеков (Ременяк, 61), Р. Михайлів, В. Михайлів, Бєляєв (Вовкун, 61) — Мишенко, Бугай (Герич, 46)

Чорноморець: Паст — Білий, Салюк, Єрмаков, Путря, Васильєв — Авагімян (Войтіховський, 73) (Штогрін, 81), Кузик, Алефіренко, Брагару — Хадіда (Політило, 68)

Попередження: Мишенко, 1, Михавко, 72 – Хадіда, 65, Єрмаков, 82.