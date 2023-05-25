Україна

Одеська команда майже гарантувала собі прописку в еліті.

У 28 турі УПЛ Чорноморець гостював у Львова. Команди проводили поєдинок на стадіоні СКІФ.

Львів'яни черговий раз підтвердили статус головного невдахи ліги. Підопічні Безсмертного мінімально поступились команді, яка змагається за виживання в еліті. Переможний гол на 23-ій хвилині на свій рахунок записав Салюк. Фінальний рахунок матчу — 1:0 на користь одеситів.

Таким чином, підопічні Григорчука набрали 32 очка і вже на 4 пункти відірвались від зони вильоту. В останніх турах вони зіграють проти Руху і Металіста.