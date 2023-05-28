Україна

Надважлива гра двох претендентів на єврокубки.

У рамках 29-го туру Олександрія прийматиме Зорю.

ОЛЕКСАНДРІЯ – ЗОРЯ

СУБОТА, 15:00. "НІКА", ОЛЕКСАНДРІЯ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Дуже шкода, що ця дуель пройде паралельно із матчем двох перших команд ліги. І Олександрія Ротаня, і тим більше Зоря ван Леувена заслужили, щоб вирішальні матчі у їхньому виконанні пройшли у центрі уваги. Але, дійсно, Зоря досі переслідує Дніпро-1 – і ці суперники не повинні знати про результати один одного.

До речі, переслідувати Дніпро-1 Зоря продовжує завдяки перемозі Ворскли, яка несподівано закрутила розклади в єврокубковій гонці. До п'ятого місця полтавцям залишилося чотири очки – завдяки перевазі за особистими зустрічами Олександрію влаштують навіть дві нічиї, але спробуй ще ці нічиї здобути. Зоря сьогодні точно не збирається брати в полон, Рух в останньому турі – тим паче.

Дуже багато в цьому протистоянні вирішать кадри. Без Герреро клуб хитрим чином отримує потрійний удар. Рахуємо: по-перше, без центрфорварда просто слабший напад; по-друге, через перехiд Русина на вістря атаки у Зорі слабша творча частина, менше людей, які здатні віддати останній пас; по-третє, через Русина на вістрі Вантуху доводилося виходити ближче до атаки, а лівого захисника грав Снурніцин. “Грав”, тому що сьогодні його через дискваліфікацію не буде – і від цього Вантух-лівий захисник, Русин-вінгер і Герреро-форвард ще потрібніші команді.

Ротань любить володіти м'ячем. Ван Леувен, у принципі, також – але треба пам'ятати, що навіть цього року Зоря дуже успішно відкочувалася до старих напрацювань. Дніпро-1 вона обіграла, діючи явно другим номером... Але саме зараз, у 29 турі, починає діяти принцип “я знаю, що ти знаєш”. Нічия Зорі на 99% вбиває надії луганчан на ЛЧ: навіть якщо Дніпро-1 програє в паралельному матчі Шахтарю, його влаштовуватиме домашня нічия з Кривбасом в останньому турі. У нього перевага над Зорею по особистих зустрічах.

Отже, Зоря змушена атакувати – і з першої, чи з 46-ї хвилини, але це робитиме. Чи багато козирів це дає Ротаню? Насправді, не дуже. По-перше, команда за нового тренера просто екстремально рідко виграє: вдома в неї за весь час за нового тренера одна перемога. По-друге, розмови про тренерів залишили у тіні глобальну проблему Олександрії: в неї просто катастрофа із форвардами. Жоден нападник команди не забив більше одного (!!!) голу у сезоні. З такою результативністю, як у Кобзаря та Кулакова, за будь-якої тактики складно поставити перемоги на потік.

Історія протистояння

З 29 матчів в історії дуелі на користь Зорі закінчилися 12, на користь Олександрії – 10. Найважливішою зустріччю можна назвати останній півфінал Кубку – який відбувся два роки тому. Тоді за Зорю забив Кочергін; Валерій Бондаренко зміг забити з гри, але схибив у серії пенальті – і луганчани вийшли у фінал Кубка, де мінімально поступилися Динамо.

Орієнтовні склади

Олександрія: Шевченко — Копина, Бабогло, Бондаренко, Мірошніченко — Рибалка, Сігеєв — Мустафаєв, Ковалець, Шулянський — Кожушко

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро