Україна

Зоря стала недосяжною для "біло-синіх" у турнірній таблиці УПЛ.

У матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря в гостях обіграла Олександрію з рахунком 2:0.

Таким чином, підопічні Патріка ван Леувена стали недосяжними у турнірній таблиці для київського Динамо та гарантували собі як мінімум третє місце у таблиці, маючи непогані шанси поборотися з Дніпром-1 за другий рядок перед останнім туром за рівної кількості очок.

Щодо команди Мірчі Луческу, то тепер Динамо вперше у своїй історії зіграє в Лізі конференцій — кияни точно закінчать сезон на четвертому рядку в таблиці Прем'єр-ліги.

"Біло-сині" почнуть свої виступи у третьому за престижем єврокубку з третього раунду кваліфікації. Для виходу в груповий етап Динамо потрібно пройти два відбіркові раунди.