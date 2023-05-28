Україна

Команда Патріка ван Леувена реабілітувалась за розгром від "гірників".

Луганська Зоря у матчі передостаннього 29 туру української Прем'єр-ліги в гостях обіграла Олександрію з рахунком 2:0.

Перемогу команді Патріка ван Леувена принесли забиті м'ячі у виконанні Назарія Русина та Сергія Булеци, які забезпечили переможний результат до середини першого тайму.

Таким чином, Зоря реабілітувалась за розгромну поразку від Шахтаря у минулому турі і, що найголовніше, зрівнялася з Дніпром-1 за набраними очками у боротьбі за друге місце в УПЛ. Олександрія має 43 бали і п'яту позицію.

В останньому турі УПЛ Зоря зіграє проти Миная, а Дніпро-1 прийме Кривбас. Обидва матчі пройдуть 4 червня та розпочнуться о 15:00 за київським часом.

Олександрія - Зоря 0:2

Голи: Русин, 9, Булеца, 24.

Олександрія: Шевченко — Копина, Логінов, Бабогло, Скорко (Кобзар, 76) — Рибалка (Мустафаєв, 46), Ковалець, Сігеєв — Шулянський (Матюшенко, 89), Мірошниченко, Кулаков (Кожушко, 67).

Зоря: Сапугін — Вантух, Батагов, Імереков, Бутко — Шахов, Бражко (Сміян, 90+4) — Мишньов (Хахльов, 64), Булеца (Погорілий, 74), Русин (Полегенько, 73) — Антюх (Дришлюк, 64).

Попередження: Мірошниченко, Скорко.