Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.

Чорноморець в рамках поєдинку чемпіонату України приймав на своєму полі Рух та поступився з рахунком 1:3.

Одесити пропустили двічі ще в першій половині гри, проте змогли відквитати дин м'яч перед перервою, однак точний удар Климчука все ж зняв усі питання

Чорноморець - Рух 1:3

Голи: Паньків, 45+2 (автогол) — Соломон-Отабор, 18, Климчук, 29, 63.

Чорноморець: Паст, Єрмаков, Кузик, Путря, Хадіда (Авагімян 46), Демченко, Алефіренко, Штогрін (Юсов 71), Васильєв (Гладкий 85), Брагару, Салюк.

Рух: Паньків, Климчук (Теслюк 83), Соломон-Отабор, Підгурський, Альваренга (Квасниця 63), Дідик, Бренер (Холод 83) Сапуга (Притула 69), Лях, Слюбик, Роман.

Попередження: Олександр Демченко 29 — Марко Сапуга 9, Роман Дідик 37, Таллес Бренер 52.