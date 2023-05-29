Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги Кривбас на виїзді грав проти Металіста 1925 та здобув перемогу з рахунком 2:0.

Перший м'яч команда Юрія Вернидуба забила на початку другої половини гри, а згодом Сітало зняв усі питання щодо переможця.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Металіст 1925 — Кривбас 0:2

Голи: Задерака, 46, Кораблін, 90+4.

Металіст 1925: Мозіль – Потімков, Курило, Безуглий, Коваленко – Кравченко (Абдуллаєв 73), Габелок, Вачіберадзе (Дмитренко 59) — Русин, Чирук (Островський 82), Ременюк (Бичек 59).

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік (Опанасенко 90+2), Безкоровайний, Стецьков, Дібанго – Капич, Семотюк (Кораблін 73) – Задерака (Татарков 63), Хомченовський, Соса (Шевченко 90+2) — Дебелко.

Попередження: Кравченко 28, Курило 74, Бичек 84 — Клищук 90+2.