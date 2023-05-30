Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 29 травня 2023 року, 15:00.

Металіст в рамках поєдинку 29 туру елітного дивізіону чемпіонату України приймав на своєму полі Минай та зазнав поразки.

Харків'яни забили першими, проте не змогли набрати балів, адже супротивник забив двічі. Через цей результат харківська команда вибула у другу за силою лігу.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

Металіст – Минай 1:2

Голи: Демченко, 36 – Вишневський, 61, Паламар, 76 (з пенальті).

Металіст: Єрмолов, Мізюк, Чайковський (Самуел 46, Кайдалов 88), Ніколишин, Ралюченко, Прядун, Демченко (Багачанський 70), Коррал, Влага (Наумець 46), Синчук (Рязанцев 71), Чідомере.

Минай: Бандура, Чуєв (Гечев 40), Кравчук, Булеза, Твердохліб, Немчанінов, Петько, Гончар (Дмитрук 46), Вишневський (Коломоєць 88), Рогозинський, Байдал (Паламар 57).

Попередження: Богдан Чуєв (15), Алекс Чідомере (23), Роберто Корраль (47), Тарас Дмитрук (52), Сергій Петько (53), Олександр Мизюк (65), Самуел Валенсіо (71), Михаіл Гечев (71), Дмитро Нємчанінов (80), Андрій Булеза (84).