Україна

Ще одне цікаве статистичне дослідження.

Міжнародний центр спортивних досліджень на своєму сайті представив аналіз атакуючих стилів команд у 23 лігах світу.

Команди, які атакують, довго розігруючи м'яч, назвали горизонтальними, а команди, які виходять в атаку довгими передачами – вертикальними.

Найбільш вертикальною командою української Прем'єр-ліги названо Кривбас під керівництвом Юрія Вернидуба, за яким йдуть Рух та Зоря. Динамо посідає четверте місце.

Найбільш горизонтальною командою УПЛ названо Олександрію, якою керує Руслан Ротань. За нею йдуть Металіст 1925 та Шахтар.

Аналіз інших ліг можна переглянути на сайті CIES.