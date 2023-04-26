Україна

До списку із 200 футболістів до 20 років потрапили чотири представники УПЛ.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг із 200 футболістів віком до 20 років, які здобули найбільше досвіду в офіційних матчах на дорослому рівні.

Рейтинг гравців був поділений за позиціями, на кожній з яких було по 20 футболістів. Він формувався на основі кількості зіграних хвилин, рівня чемпіонату та результатів команди.

До рейтингу потрапили чотири представники української Прем'єр-ліги.

Воротар Зорі Олександр Сапутін посів 10 місце серед голкіперів, Артем Смоляков з Інгульця знаходиться на 15 місці серед лівих захисників, нападник Шахтаря Кевін Келсі — 19 місце серед форвардів та Марко Сапуга з Руху — 19 рядок серед опорних півзахисників.

Раніше повідомлялося, що УПЛ на сьомому місці у світі за частотою призначення пенальті.