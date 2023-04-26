До списку із 200 футболістів до 20 років потрапили чотири представники УПЛ.
Олександр Сапутін, ФК Олександрія
26 квітня 2023, 13:35
Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг із 200 футболістів віком до 20 років, які здобули найбільше досвіду в офіційних матчах на дорослому рівні.
Рейтинг гравців був поділений за позиціями, на кожній з яких було по 20 футболістів. Він формувався на основі кількості зіграних хвилин, рівня чемпіонату та результатів команди.
До рейтингу потрапили чотири представники української Прем'єр-ліги.
Воротар Зорі Олександр Сапутін посів 10 місце серед голкіперів, Артем Смоляков з Інгульця знаходиться на 15 місці серед лівих захисників, нападник Шахтаря Кевін Келсі — 19 місце серед форвардів та Марко Сапуга з Руху — 19 рядок серед опорних півзахисників.
Раніше повідомлялося, що УПЛ на сьомому місці у світі за частотою призначення пенальті.