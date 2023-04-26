Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг із 200 футболістів віком до 20 років, які здобули найбільше досвіду в офіційних матчах на дорослому рівні.

Рейтинг гравців був поділений за позиціями, на кожній з яких було по 20 футболістів. Він формувався на основі кількості зіграних хвилин, рівня чемпіонату та результатів команди.

До рейтингу потрапили чотири представники української Прем'єр-ліги.

Воротар Зорі Олександр Сапутін посів 10 місце серед голкіперів, Артем Смоляков з Інгульця знаходиться на 15 місці серед лівих захисників, нападник Шахтаря Кевін Келсі — 19 місце серед форвардів та Марко Сапуга з Руху — 19 рядок серед опорних півзахисників.

Раніше повідомлялося, що УПЛ на сьомому місці у світі за частотою призначення пенальті.