Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 4 червня 2023 року, 15:00.

В останньому турі української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла зустрілася із чемпіоном країни в особі донецького Шахтаря та здобула над ним перемогу з рахунком 2:1.

Завдяки такому позитивному результату у цьому протистоянні команда Віктора Скрипника піднялася на п'яту сходинку у турнірній таблиці, яка дозволяє команді взяти участь від України у кваліфікації Ліги конференцій у наступному сезоні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Шахтар у 30 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Ворскла — Шахтар 2:1

Голи: Сефері, 37, Павлюк, 50 — Бондаренко, 80

Ворскла: Павло Ісенко, Ігор Пердута, Олександр Скляр (Ілля Крупський 81), Руслан Степанюк, Таулян Сулейманов, Володимир Чеснаков, Євген Павлюк, Василь Кравець, Андрій Бацула, Артем Челядін (Феліпе Родрігес 74), Ібрахім Кане

Шахтар: Андрій Пятов (Олексій Шевченко 64), Валерій Бондар, Андрій Тотовицький (Хусрав Тоїров 72), Гіоргі Гочолейшвілі, Дмитро Криськів (Антон Глущенко 64), Невен Джурасек, Кевін Келсі, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько (Андрій Борячук 64), Мар'ян Фарина

Попередження: Сулейманов

Вилучення: Пердута, 74 (Ворскла)