Олександр найбільше асистував в цьому чемпіонаті.
ОЛЕКСАНДР ПІХАЛЬОНОК, САЙТ ДНІПРА-1
04 червня 2023, 17:50
Завершився 30-й тур чемпіонату України сезону 2022/2023. Найкращим асистентом УПЛ став півзахисник Дніпра-1 та збірної України Олександр Піхальонок.
На рахунку Піхальонка 10 результативних передач. Він випередив найближчого переслідувача на два асиста. Друге місце у нападника Зорі Сергія Булеци.
При цьому Піхальонок зумів забити шість голів та за цим показником увійшов у топ-20 бомбардирів УПЛ цього сезону. Нагадаємо, бомбардирські перегони впевнено виграв одноклубник Піхальонка Артем Довбик, забивши 24 м'ячі.