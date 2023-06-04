Україна

Олександр найбільше асистував в цьому чемпіонаті.

Завершився 30-й тур чемпіонату України сезону 2022/2023. Найкращим асистентом УПЛ став півзахисник Дніпра-1 та збірної України Олександр Піхальонок.

На рахунку Піхальонка 10 результативних передач. Він випередив найближчого переслідувача на два асиста. Друге місце у нападника Зорі Сергія Булеци.

При цьому Піхальонок зумів забити шість голів та за цим показником увійшов у топ-20 бомбардирів УПЛ цього сезону. Нагадаємо, бомбардирські перегони впевнено виграв одноклубник Піхальонка Артем Довбик, забивши 24 м'ячі.