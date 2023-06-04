Україна

Дотягнутись до рекорду Мхітаряна не судилося.

Закінчився останній тур чемпіонату України сезону 2022/2023. Найкращим бомбардиром УПЛ став нападник Дніпра-1 та збірної України Артем Довбик.

На рахунку Довбика 24 голи та 4 результативні передачі в цьому сезоні. Вісім м'ячів він забив з пенальті. Для цього досягнення йому знадобилось 30 ігор (2623 хвилини).

Українцю не вистачило одного голу, щоб повторити історичний рекорд чемпіонату України — 25 голів за сезон, який 10 років назад встановив вірменський легіонер Шахтаря Генріх Мхітарян.

Раніше повідомлялось, що Довбик знову потрапив на радари Торіно та Салернітани.